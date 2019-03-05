Тимошенко предрекла двукратное падение тарифов на газ после выборов

Кандидат в президенты Украины , лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала решение Окружного суда Киева о признании незаконным установление кабмином Украины единой цены на газ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, это решение позволит новому главе Украины снизить тарифы на газ в два раза после выборов. Также она заявила о возможности вдвое уменьшить тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ", — сказала Тимошенко.

Кандидат в президенты подчеркнула, что "только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов".