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Тимошенко предрекла двукратное падение тарифов на газ после выборов 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала решение Окружного суда Киева о признании незаконным установление кабмином Украины единой цены на газ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
По ее словам, это решение позволит новому главе Украины снизить тарифы на газ в два раза после выборов. Также она заявила о возможности вдвое уменьшить тарифы на теплоснабжение и горячую воду.
"Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ", — сказала Тимошенко.
Кандидат в президенты подчеркнула, что "только смена нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов".
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину.
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Юлия Тимошенко , Правительство Украины
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