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СБУ проводит обыск в квартире журналиста Скачко, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в квартире журналиста Владимира Скачко, сообщает во вторник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на его жену.
"У известного киевского журналиста Владимира Скачко идет обыск. В его квартиру сегодня утром пришли сотрудники СБУ. Скачко известен своими публикациями, которые оппозиционны нынешней украинской власти", — говорится в сообщении.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К ним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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