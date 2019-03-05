Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителя МИД , который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию , не пустили в страну. Как пишет РИА Новости , об этом заявили в посольстве в Праге . Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.

Отмечается, что реакция посольства России в Чехии была незамедлительной. Его пресс-секретарь Николай Брякин заявил, что эта ситуация является проявлением недружественных действий не останется без ответа.