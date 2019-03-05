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Представителя российского МИД не пустили в Чехию 

Национальная Служба Новостей + ещё 49 5 марта 2019
Фото: nsn.fm
Представителя МИД, который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию, не пустили в страну. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольстве в Праге. Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».
Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.
Отмечается, что реакция посольства России в Чехии была незамедлительной. Его пресс-секретарь Николай Брякин заявил, что эта ситуация является проявлением недружественных действий не останется без ответа.
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В мире , Европа , Общество , Экономика , МИД , РИА Новости , Прага , Чехия
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