Лукашенко повернулся к НАТО

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Лукашенко собрался налаживать отношения с НАТО 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Белоруссии необходимо налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства и высших государственных органов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает портал Tut.by.
Лукашенко напомнил, что три соседних с Белоруссией государства состоят в НАТО, а Украина «страстно, яростно стремится туда».
«Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — подчеркнул президент.
По мнению Лукашенко, ни Белоруссии, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.
«Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — заявил политик.
Лукашенко подчеркнул, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга, также нужно активнее преодолевать «холод блокового противостояния», продвигая идею «интеграции интеграций».
«Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Белоруссии пользу», — заявил президент.
Tut.by напоминает, что ранее Лукашенко заявлял о готовности к «конструктивному диалогу» с НАТО.
22 февраля Лукашенко заявил, что если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят в Европе новые ракеты, Белоруссия готова на ответные действия вместе с Россией.
14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширить взаимное дипломатическое присутствие и вернуть послов.
10 января Лукашенко пригрозил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации за нефтяной маневр в налоговой сфере, из-за которого топливо будет поставляться в Белоруссию по мировым ценам.
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Комментарии3
В мире , Видео , Владимир Макей , Александр Лукашенко , ЕС , ЕАЭС , НАТО
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