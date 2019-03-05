На Украине назвали число умерших от кори

Всего с 28 декабря прошлого года по 1 марта текущего корью заболели более 26,5 тыс. человек.

"За отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от роду. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерли уже десять человек, среди которых трое детей", — говорится в сообщении.

Ранее были названы страны с самым высоким уровнем заболевания корью.