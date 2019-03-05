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На Украине назвали число умерших от кори 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
С начала года на Украине десять человек, в том числе трое детей, умерли от осложнений кори, заявили в минздраве страны, сообщает РИА "Новости".
Всего с 28 декабря прошлого года по 1 марта текущего корью заболели более 26,5 тыс. человек.
"За отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от роду. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерли уже десять человек, среди которых трое детей", — говорится в сообщении.
Ранее были названы страны с самым высоким уровнем заболевания корью.
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В мире , Украина , Минздрав РФ , РИА Новости
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