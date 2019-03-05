Лукашенко прокомментировал интеграцию с Россией

По словам Лукашенко, Минск к пересмотру подходов готов. На уровне правительств уже созданы группы, которые подготовят предложения о дальнейшем развитии «объединительных процессов».

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко прокомментировал свои недавние заявления о возможном переходе на единую валюту с Россией, отмечает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он предлагал президенту РФ Владимиру Путину перейти на российский рубль во взаиморасчетах «на сто процентов». Однако российские власти на это не пошли, рассчитывая на «вражеские доллары и евро».

«Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?» — сказал белорусский президент.

Он добавил, что не соглашался на единую валюту, так как ему никто ее не предлагал.

Ранее Лукашенко заявлял, что единой валютой России и Белоруссии в рамках интеграционного процесса должен стать новый, «общий рубль» — не российский и не белорусский. По мнению белорусского президента, эмиссионный центр по выпуску общей валюты можно открыть в Санкт-Петербурге.