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Лукашенко прокомментировал интеграцию с Россией 

Рамблер 44 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российские власти предложили ему пересмотреть подходы к интеграции двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Минск к пересмотру подходов готов. На уровне правительств уже созданы группы, которые подготовят предложения о дальнейшем развитии «объединительных процессов».
«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — сказал белорусский лидер.
Также Лукашенко прокомментировал свои недавние заявления о возможном переходе на единую валюту с Россией, отмечает БЕЛТА.
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
По словам Лукашенко, он предлагал президенту РФ Владимиру Путину перейти на российский рубль во взаиморасчетах «на сто процентов». Однако российские власти на это не пошли, рассчитывая на «вражеские доллары и евро».
«Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?» — сказал белорусский президент.
Он добавил, что не соглашался на единую валюту, так как ему никто ее не предлагал.
Ранее Лукашенко заявлял, что единой валютой России и Белоруссии в рамках интеграционного процесса должен стать новый, «общий рубль» — не российский и не белорусский. По мнению белорусского президента, эмиссионный центр по выпуску общей валюты можно открыть в Санкт-Петербурге.
Комментарии130
В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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