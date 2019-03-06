США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой

США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы , заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

Ранее США признали президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя главой государства. Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела и подготовке государственного переворота.

"Мы еще не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима (венесуэльских властей — ред.)", — сказал Абрамс на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Такого решения мы пока не приняли, но такая возможность остается", — добавил он.

Пока что США вводили лишь прямые санкции против Венесуэлы, ее руководства и компаний, но не вторичные санкции, которые наиболее сильно могут повлиять на экономику страны.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон пообещал усиление экономического давления на Кубу, в частности на ее военных и разведку, из-за усиления их "роли в Венесуэле".