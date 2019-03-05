В НАТО сделали заявление о войне с Россией

Командующий ВМС НАТО Клайв Джонстон: «Я уверен, что мы не будем воевать с русскими» (УНIАН, Украина)

С началом весны в Черном море стартовали масштабные учения НАТО . Их главная цель — укрепление взаимодействия между задействованными кораблями и экипажами в общем международном контексте. В целом, в последние годы Альянс значительно увеличил свое присутствие в Черноморском регионе. В интервью для проекта грузинской телекомпании «Старвижион» «Пограничная ZONA» командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон рассказал о целях альянса в Черном море, об опасностях новой «холодной войны» и выразил надежду, что провокации со стороны России не вынудят НАТО воевать с РФ.

УНIАН : Вы служите во флоте с 1985 года и хорошо помните период «холодной войны» и напряжение между странами в то время. Вы согласны с тем, что сейчас идет новая холодная война?

Клайв Джонстон: Я думаю, что все гораздо сложнее. Это было бы крайне опасно, если бы мы пришли к выводу, что мы снова находимся в состоянии холодной войны. Я думаю, что мы живем в период конкуренции и соревнования. Различные события имеют место: государства конкурируют за территории, ресурсы, власть. И, что очень важно, что происходит сейчас — это обсуждение того, каких ценностей мы хотим придерживаться. Мы на Западе и в НАТО твердо верим, что ценности НАТО — это те ценности, которых мы хотим придерживаться. И, к счастью, Грузия тоже разделяет наши убеждения.

— Как бы вы оценили текущую ситуацию в сфере глобальной безопасности на данный момент?

— Это довольно сложный этап в плане глобальной безопасности. Очень много нарративов. Разных течений. Также очень много полуправды. И я думаю, что для населения, которое сталкивается с целым рядом подобных вещей, довольно сложно разобраться в этом беспорядке. В 2018 году генеральный секретарь НАТО Столтенберг не согласился с термином холодная война для описания нынешних вызовов глобальной безопасности. Он также заявил, что не видит непосредственных угроз безопасности для стран альянса со стороны России.

— Если это так, как бы вы объяснили постоянно растущее количество кораблей НАТО в Черноморском регионе?

— Я считаю, что мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в регионе. Мы также заинтересованы в поддержании баланса сил в регионе. Я уверен, что мы не будем воевать с русскими. И я точно очень надеюсь, что весь этот период целого ряда негативных событий не вынудит нас воевать с Россией. Мы видим различные вещи, которые они [россияне] делают и которые для нас крайне чувствительны. В моей стране, в Великобритании, была осуществлена атака на нашу землю — атака в Солсбери, когда с помощью отравляющего реагента были убиты люди. Для нас это неприемлемо. Так что мы переживаем новый период нестабильности. Я считаю, что мы, как военноначальники, а не политики, должны быть очень прямыми и честными с населением и помогать нашим политикам понять, что происходит.

— Недавно президент Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на страны НАТО. Вы воспринимаете это заявление как непосредственную угрозу альянсу?

— Президент Путин использует прессу, как оружие. Заявления, привлекающие внимание людей, у него получаются очень хорошо. Я думаю, что он делает именно это. Чувствуем ли мы большую угрозу? Нет. Нравится ли нам наличие у России ракетных систем и их размещение? Нет. Конечно, нет. Поэтому страны НАТО предпринимают различные шаги.

— Могли бы вы назвать какие-то конкретные шаги, которые НАТО делает или планирует сделать после этого заявления для обеспечения глобальной безопасности и безопасности в Черноморском регионе?

— Я думаю, что люди должны осознать, что НАТО развивается быстрее и эффективнее, чем любая другая организация, которую я когда-либо видел. Можно говорить, что альянс замешкался или был слишком сконцентрирован на Афганистане и Ираке, сосредоточив внимание на другой части планеты. Но в последние 5-10 лет НАТО с огромной скоростью работала над новой стратегией. Это радикально новая, совсем иная стратегия, где найден новый нарратив для членов альянса. И главнокомандующий НАТО генерал Скапаротти требует от своих командиров высокого профессионализма на каждом этапе.

— Могли бы вы назвать несколько главных шагов альянса в Черноморском регионе в сотрудничестве с Грузией и Украиной?

— Мы признаем, что никогда не будем бороться за Черное море, даже если бы мы этого хотели. Но мы хотим отслеживать все происходящее в этом регионе путем постоянного присутствия. Поэтому мы внимательно следим за размещением наших кораблей, как с точки зрения НАТО, так и с точки зрения государств. Так что наши силы постоянно присутствуют в регионе. Они будут заходить в Грузию и принимать участие в совместных учениях с береговой охраной. И, в тоже время, мы делаем гораздо более четкий посыл, как на уровне государств, так и на уровне альянса.

— Главный вопрос, который волнует людей в Грузии: является ли присутствие НАТО, о котором вы говорите, помощью для Грузии или угрозой, учитывая позицию России?

— Это точно не угроза. Грузия идет по пути развития с большим успехом. И заслуживает большого доверия. Как его заслуживают и грузинские политики. Грузия полностью меняет подход к ведению дел по западной модели. Это невероятно. Таким образом, Грузия также усиливает свою обороноспособность и безопасность. Я думаю, это важно. И для нас, для партнеров и союзников, большая гордость помочь Грузии там, где это возможно. Сейчас даже не важно, как конкретно этот процесс связан с НАТО, так как он направлен на усиление возможностей самой Грузии.

— Большое спасибо за интервью!

— Большое спасибо!