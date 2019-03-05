США испугались сотрудничества Китая с Израилем

Израиль является важнейшим союзником Америки на Ближнем Востоке — однако это не мешает ему работать над укреплением тесного экономического сотрудничества с Китаем, говорится в статье, содержание которой приводит ИноТВ.

Китай — второй по важности торговый партнер Израиля после США, а Израиль является одним из крупнейших поставщиков оружия в Поднебесную. Вашингтон «с растущим неудовольствием» следит за этими развивающимися отношениями и уже грозит Израилю последствиями, пишет автор статьи.

Отношения Пекина и Тель-Авива нельзя назвать бесконфликтными. Полноценные дипломатические отношения между странами сформировались лишь в 1992 году. Потому их активное сотрудничество так поражает, пишет Die Welt.

Ежегодно товарооборот между странами растет более чем на 60%, и Китай уже стал вторым по величине торговым партнером Израиля после США. Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в статье, в скором времени Китай может обойти США и стать важнейшим иностранным инвестором в израильском секторе высоких технологий. Если Вашингтон будет вытеснен на второе место, это создаст серьезный прецедент для всего региона, убежден автор.

Вашингтон грозится прекратить информационный обмен с Израилем, если страна не начнет жестче следить за инвестициями из Китая. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль сделал Китай центральной темой своего послания и призвал местные власти пересмотреть свои отношения с китайскими корпорациями коммуникационных технологий, напоминает издание.

Даже видимость потери позиций США в Израиле может привести к изменению баланса сил на Ближнем Востоке, предупреждает Die Welt, объясняя беспокойство Вашингтона. Кроме того, американская сторона встревожена возможной передачей технологий одному из его важнейших конкурентов на мировой арене: в этом случае при столкновении с деятельностью китайских компаний или военных американцам придется иметь дело с собственными изобретениями.

Немецкое издание указывает, что недовольство Вашингтона может обернуться серьезными последствиями для Израиля, вплоть до потери защиты американского вето в ООН

По мнению автора статьи, американское давление уже сказывается на поведении Израиля. Так, недавно премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал Китай вызывающим беспокойство фактором на Ближнем Востоке. Кроме того, к конкурсу на строительство нового международного аэропорта Израиля допустили только страны НАТО . Также Иерусалим пообещал основать вместе с США ведомство, которое будет жестче контролировать инвестиции и трансфер гражданских технологий.

Вместе с тем, отказываться ни от одного из важнейших партнеров Израиль не намерен, заключает Die Welt.