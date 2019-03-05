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США выдвинули условия переговоров с Россией по ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4
Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя подписание президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении Россией выполнения условий ДРСМД.
Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил ТАСС, что Вашингтон «по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства».
«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — отметил он.
В Госдепе выразили «разочарование» тем, что Россия, «похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить Договор» о ракетах средней и меньшей дальности.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора. В Совфеде подчеркивали, что Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД.
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В мире , Видео , Оружие , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , США
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