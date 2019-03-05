США выдвинули условия переговоров с Россией по ДРСМД

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил ТАСС , что Вашингтон «по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства».

«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — отметил он.

В Госдепе выразили «разочарование» тем, что Россия, «похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить Договор» о ракетах средней и меньшей дальности.