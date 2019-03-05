США выдвинули РФ условия после указа Путина

По его словам, контроль над вооружениями, который Америка готова обсуждать, должен способствовать ее безопасности, безопасности ее союзников и партнеров, быть проверяемым, обязательным для исполнения, а участвовать в нем должны лишь ответственные партнеры.

Так представитель Госдепа прокомментировал приостановку Россией выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вчера соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Указ вступил в силу в тот же день и будет действовать до тех пор, пока США не устранят нарушения ДРСМД. В свою очередь, собеседник ТАСС выразил разочарование тем, что Россия «не готова» устранить нарушения, которые допустила сама.