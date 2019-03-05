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США выдвинули РФ условия после указа Путина 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями при соблюдении ею ряда условий, заявил ТАСС представитель Государственного департамента США.
По его словам, контроль над вооружениями, который Америка готова обсуждать, должен способствовать ее безопасности, безопасности ее союзников и партнеров, быть проверяемым, обязательным для исполнения, а участвовать в нем должны лишь ответственные партнеры.
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Так представитель Госдепа прокомментировал приостановку Россией выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вчера соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Указ вступил в силу в тот же день и будет действовать до тех пор, пока США не устранят нарушения ДРСМД. В свою очередь, собеседник ТАСС выразил разочарование тем, что Россия «не готова» устранить нарушения, которые допустила сама.
США винят Россию в испытании ракет 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «наши данные говорят об обратном» — 9М729 была испытана на дальность и в условиях, которые соответствуют требованиям договора.
Комментарии376
В мире , Видео , Войска , Оружие , Сергей Лавров , Владимир Путин , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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