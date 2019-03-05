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Гуайдо рассказал, как пересек границу Венесуэлы 

ТК «Звезда»
Фото: jguaido, Instagram
После приезда Гуайдо в Каракас некоторые сотрудники погранслужбы покинули свои посты, другие хотели сделать с политиком селфи.
Самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе продемонстрировал паспорт с печатью о пересечении госграницы — таким образом он решил доказать, что попал в страну «открыто и законно».
Ранее представители официальных властей заявили, что лидер оппозиции будет задержан при попытке пересечении границы, так как он нарушил запрет суда на выезд из Венесуэлы. Но Гуайдо прибыл в страну через международный аэропорт. Правда, в сопровождении послов Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Германии, Франции, Испании и других стран, написал в своем Instagram Гуайдо.
После приезда Гуайдо в Каракас некоторые сотрудники погранслужбы покинули свои посты, другие хотели сделать с политиком селфи. В конечном итоге лидер оппозиции получил штамп о пересечении границы.
Ранее США «угрожали» всем, кто будет препятствовать безопасному возвращению Гуайдо в Венесуэлу, «решительным ответом» со своей стороны.
Напомним, Гуайдо покинул страну 22 февраля. Все это время он посещал ряд стран Латинской Америки. В Венесуэле в отношении к оппозиционного лидера начато расследование, заморожены его банковские счета.
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