Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские школьники «зиганули» на вечеринке 

Lenta.ru
Фото: ТАСС
Американские школьники из штата Калифорния провели вечеринку, на которой сфотографировались, вскинув руки в нацистском приветствии. Об этом пишет Huffpost.
Как отмечается, на снимках запечатлены учащиеся сразу трех старших школ: Ньюпорт-Харбор, Коста-Меса и Эстансия. Кроме того, они выставляли на столе красные стаканы в форме свастики. Фотографии изначально были размещены в Snapchat: там снимки и сообщения через короткое время становятся недоступными. Однако кто-то из пользователей сделал снимок экрана и разместил его в сети вновь с надписью «Мы видим вас».
В настоящее время официальные лица в Южной Калифорнии расследуют произошедшее. Вечеринку, которая проходила вне школьных стен, как и акты антисемитизма и ненависти, уже осудили. Ее также назвали неприемлемой как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения употребления алкоголя несовершеннолетними.
В конце февраля сообщалось, что полиция Нью-Йорка задержала 12-летнего школьника по подозрению в том, что он изрисовал свастиками и нацистскими лозунгами школьную игровую площадку в районе Куинс.
Последние новости
Путин вывел Россию из ракетного договора Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина
Комментарии
В мире
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение