Трамп намерен лишить Турцию льготного доступа на рынок США

"Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP)", — говорится в уведомлении, текст которого распространил Белый дом.

Это решение принято "на основании уровня экономического развития страны", говорится в уведомлении.

По словам Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.

Это решение может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США.