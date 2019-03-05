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Трамп намерен лишить Турцию льготного доступа на рынок США 

РИА Новости + ещё 10 43 минуты назад
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс.
"Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP)", — говорится в уведомлении, текст которого распространил Белый дом.
Это решение принято "на основании уровня экономического развития страны", говорится в уведомлении.
По словам Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.
Это решение может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США.
Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.
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В мире , Армия , Конфликты , Политика , Дональд Трамп , ВТО , США , Турция
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