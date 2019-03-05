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США готовы к переговорам с РФ по контролю над вооружениями, но с рядом условий 

ТАСС 4 часа назад
Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя подписание российским президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении РФ выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", — отметил он.
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В мире , Видео , Оружие , США
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