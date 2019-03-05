CNN затроллил Болтона за двойные стандарты

Ведущий CNN Джейк Таппер выставил советника президента США Джона Болтона лицемером, помогающим Белому дому проводить политику двойных стандартов. Это произошло в студии телеканала, когда Болтон отвечал на вопросы Таппер по поводу своих высказываний в отношении Венесуэлы

Как сообщает газета «Известия», в Болтон в Твиттере назвал президента Николаса Мадуро «диктатором», обвинил его в нарушении прав человека и призвал к его отстранению от власти. Телеведущий напомнил ему про этот твит и поинтересовался, почему в таком случае администрация США поддерживает дружественные отношения с «жестокими диктаторами» в Египте Саудовской Аравии , Арабских Эмиратах и других странах, где также нарушаются права человека.

«Разве вы не видите, что поддержка США других диктаторов по всему миру подрывает доверие к вашему аргументу?» — спросил Джейк Таппер. Болтон ответил, что это «совершенно разные вещи» и сослался на доктрину пятого президента США Джеймса Монро , согласно которой вся Южная Америка считается исключительной зоной интересов США.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. В устах политиков этих стран Мадура немедленно превратился в «диктатора».