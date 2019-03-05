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Летчик Ярошенко жалуется на ухудшение здоровья 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Отбывающий в американской тюрьме 20-летний срок заключения российский летчик Константин Ярошенко написал письмо послу России в США Анатолию Антонову. В нем он жалуется на серьезное ухудшение состояния здоровья и просит убедить администрацию тюрьмы предоставить ему медицинскую помощь.
По словам Ярошенко, которые привел российский дипломат в ходе выступления в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, он лишился большого количества зубов, не может есть, у него серьезные проблемы с желудком. Анатолий Антонов призвал правозащитные организации в США рассмотреть эту проблему и помочь находящемуся в заключении человеку, просто предоставив ему медицинскую помощь, передает ТАСС.
Кроме того, дипломат отметил, что у членов семьи Константина Ярошенко, которые пытаются посетить его в тюрьме, возникли проблемы с получением американских виз.
Как сообщалось, ранее Константин Ярошенко уведомил российских дипломатов о своем намерении просить о переводе в другое исправительное учреждение из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь в связи с зубными болями.
Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года, хотя полностью отрицал свою вину, считал свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным. На территорию Соединенных Штатов россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Тогда действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
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В мире , Видео , Происшествия , США , Константин Ярошенко , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС
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