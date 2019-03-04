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Мэр Львова подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов 

RT на русском 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны.
«Сегодня лидер «Самопомощи», городской председатель Львова Андрей Садовой подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины», — говорится в сообщении пресс-службы партии.
По словам мэра, в этом году Украина имеет шанс выбрать проукраинского «антикоррупционного» президента.
«Тот путь, которым идёт страна сейчас, заведёт в очень тёмные времена… И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение», — цитирует пресс-служба Садового.
Политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и проголосовать, чтобы обеспечить честные выборы.
Ранее Садовый объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко.
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