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AFP: Макрон выступает за создание Европейского совета безопасности 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать Европейский совет безопасности, в который войдет также Великобритания. Об этом, как сообщило в понедельник агентство France-Presse, президент пишет в статье, которая будет опубликована во вторник крупнейшими европейскими СМИ.
Такой совет будет "подготавливать коллективные решения Европейского союза в сфере обороны". По мнению французского президента, деятельность Совета должна опираться на "договор об обороне и безопасности", в котором будут определены обязанности стран ЕС с учетом связей с НАТО и европейскими союзниками Евросоюза.
Эти обязательства будут заключаться в увеличении военных расходов, договор также будет включать в себя положение об оказании взаимной помощи в обороне в случае, если та или иная страна подвергнется нападению.
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В мире , ЕС , Европейский совет , НАТО , France-Presse , Великобритания , Франция
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