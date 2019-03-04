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Вернувшийся из плена пилот задал новый тренд на усы 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: ISPR / Globallookpress.com
Индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника, пилота Абхинандана Вартамана (Abhinandan Varthaman), недавно вернувшегося из пакистанского плена. Об этом сообщает Daily Mail.
Летчика провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы, не дав им попасть в руки захватчиков.
Отличительная черта внешности Вартамана — густые усы, переходящие в бороду на скулах. В честь героя по всей стране мужчины начали брить бороду и усы в его стиле и публиковать селфи в социальных сетях.
К флешмобу подключился даже крупный индийский производитель молочной продукции Amul, сняв в рекламной кампании героя с такими же усами.
Пакистанские полицейские схватили Абхинандана 27 февраля после того, как его самолет был сбит над пакистанской частью Кашмира. В тот день произошли боевые столкновения в воздушном пространстве стран. О решении отпустить индийского пилота было объявлено 28 февраля. По словам пакистанского премьер-министра Имрана Хана, это стало «жестом во имя мира».
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