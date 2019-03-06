Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО

Омбудсмен Украины Людмила Денисова после встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой в Женеве заявила, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО

«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО», — написала в Facebook Денисова.

Она отметила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на незаконность его задержания.

Ранее сообщалось, что Вышинский ознакомился с материалами уголовного дела, возбуждённого в отношении него, журналисту вручили обвинительный акт.

Также стало известно, что Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой помочь Вышинскому.

Кроме того, Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой о желании присутствовать на суде по делу Вышинского.