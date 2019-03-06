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Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО 

RT на русском + ещё 13 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Омбудсмен Украины Людмила Денисова после встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой в Женеве заявила, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО.
«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО», — написала в Facebook Денисова.
Она отметила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на незаконность его задержания.
Ранее сообщалось, что Вышинский ознакомился с материалами уголовного дела, возбуждённого в отношении него, журналисту вручили обвинительный акт.
Также стало известно, что Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой помочь Вышинскому.
Кроме того, Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой о желании присутствовать на суде по делу Вышинского.
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Комментарии
В мире , Украина , Мишель Бачелет , ООН , ФСИН , РИА Новости
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