СБУ установила слежку за Зеленским

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СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского 

РИА Новости 24 минуты назад
Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник заявил, что полицейские обнаружили прослушку на крыше киевского офиса Зеленского. Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что прослушивающие устройства, обнаруженные возле офиса Зеленского, продаются только субъектам, имеющим лицензию от СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киев по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", — говорится в сообщении спецслужбы на странице в Facebook.
По данным спецслужбы, по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.
"Все действия происходят на основании решения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией", — добавили в ведомстве.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства были зарегистрированы более 40 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , СБУ , МВД
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