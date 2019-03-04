СБУ установила слежку за Зеленским

СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского , но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник заявил, что полицейские обнаружили прослушку на крыше киевского офиса Зеленского. Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что прослушивающие устройства, обнаруженные возле офиса Зеленского, продаются только субъектам, имеющим лицензию от СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киев по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", — говорится в сообщении спецслужбы на странице в Facebook.

По данным спецслужбы, по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.

"Все действия происходят на основании решения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией", — добавили в ведомстве.