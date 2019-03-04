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Венгрия начала принимать беженцев из Венесуэлы 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Венгрия в ближайшие дни примет 750 беженцев из Венесуэлы, имеющих венгерские корни, сообщает в понедельник экономический еженедельник Hetivilaggazdasag.
В минувшем году на родину предков без огласки уже прибыли 350 беженцев из Венесуэлы. С просьбой о принятии потомственных венгров в 2017 году к правительству Виктора Орбана обратилась венгерская диаспора в этой латиноамериканской стране, где уже тогда значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация.
Первая группа из 350 человек уже осваивается в европейской стране. Авиабилеты на перелёт им оплатило венгерское правительство. Мигрантам было предоставлено жильё в общежитиях, расположенных в сельских районах страны, организованы языковые курсы, предоставлена помощь в поиске работы.
Министр правительства Гергели Гуляш заявил, что не видит противоречий между жесткой политикой Будапешта в отношении приёма беженцев в Европу и возвращением на родину граждан с венгерской родословной.
Эмиграция из Венгрии в Венесуэлу имела две волны — сразу после завершения Второй мировой войны и в 1956 году. В общей сложности в этой стране оказалось более пяти тысяч венгров.
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В мире , Латинская Америка , Виктор Орбан , Венгрия , Венесуэла
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