Венгрия начала принимать беженцев из Венесуэлы

Венгрия в ближайшие дни примет 750 беженцев из Венесуэлы , имеющих венгерские корни, сообщает в понедельник экономический еженедельник Hetivilaggazdasag.

В минувшем году на родину предков без огласки уже прибыли 350 беженцев из Венесуэлы. С просьбой о принятии потомственных венгров в 2017 году к правительству Виктора Орбана обратилась венгерская диаспора в этой латиноамериканской стране, где уже тогда значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация.

Первая группа из 350 человек уже осваивается в европейской стране. Авиабилеты на перелёт им оплатило венгерское правительство. Мигрантам было предоставлено жильё в общежитиях, расположенных в сельских районах страны, организованы языковые курсы, предоставлена помощь в поиске работы.

Министр правительства Гергели Гуляш заявил, что не видит противоречий между жесткой политикой Будапешта в отношении приёма беженцев в Европу и возвращением на родину граждан с венгерской родословной.

Эмиграция из Венгрии в Венесуэлу имела две волны — сразу после завершения Второй мировой войны и в 1956 году. В общей сложности в этой стране оказалось более пяти тысяч венгров.