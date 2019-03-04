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Гуайдо вернулся в Венесуэлу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник приземлился в аэропорту Каракаса. Об этом он написал в своем "Твиттере".
"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он.
По данным журналиста телекомпании Univision Элианхелики Гонсалес, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом 222 авиакомпании Copa из Панамы.
Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.
В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".
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