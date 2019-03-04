Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник приземлился в аэропорту Каракаса. Об этом он написал в своем "Твиттере".

"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он.

По данным журналиста телекомпании Univision Элианхелики Гонсалес, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом 222 авиакомпании Copa из Панамы.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".