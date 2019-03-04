На Украине испугались нового военного конфликта с Россией
Запуск российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» лишит Украину доходов от транзита газа, заявил в эфире украинского 5 канала предправления Нафтогаза Андрей Коболев.
Набиуллина пожаловалась Путину
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину, что в борьбе с нелегальными кредиторами, не зарегистрированными ЦБ, пока нет большого прогресса.
Названа истинная причина смерти Флинта
Ранее сообщалось, что Кит Флинт умер естественной смертью. Тело 49-летнего певца было найдено 4 марта в его доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
Нурмагомедов обратился к Кадырову
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за финансовую помощь жителям дагестанского села Тисси-Ахитли.
Орешкин замахнулся на президентство
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать в должности президента России.
Чиновник объяснился за «скотобазу»
Начальник одного из департаментов Роскосмоса Сергей Жарков извинился за свои слова о жителях «хрущевок».
Виновата любовь: командир танка сбежала на Украину
Командир женского танкового экипажа Луганской народной республики Светлана Дрюк влюбилась в украинского разведчика и стала перебежчицей.
За старые машины начнут штрафовать в Москве
В Москве и Санкт-Петербурге решили сделать зоны, куда под угрозой штрафа запретят въезд старым машинам.
Познер назвал причину бедности россиян
Журналист Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», рассказал, что по уровню развития Россия отстает от стран Европы на 40 лет.
Российские нефтяники потеряли десятки миллиардов
Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков, подсчитала компания Vygon Consulting.