После того, как самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо посетит родину, он планирует съездить в некоторые страны Европы и Латинской Америки.
В интервью газете "The Washington Post" оппозиционер рассказал, что на первом плане у него — возвращение в Венесуэллу, где Гуайдо запрещён выезд. Ему удалось сбежать, он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. После участия в заседании Группы Лимы в Боготе он сообщил, что в понедельник вернётся на родину. После этого он отправится в европейские страны.
«У меня есть планы отправиться в Европу и другие страны Латинской Америки, однако сначала я возвращаюсь в Венесуэлу», — заявил он американской газете.
Ранее News.ru писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом Хуана Гуайдо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества. Возвращение оппозиционера на родину ожидается 4 марта.