Житель итальянского города Агрополи Альфредо Ло Брутто сфотографировал в небе необычное свечение, напоминающее фигуру Иисуса Христа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Альфредо Ло Брутто опубликовал фотографии загадочного свечения в Facebook. По его словам, это зрелище открылось ему в небе над закатным морем, когда он находился у себя дома в Агрополи.
На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на статую Христа в Рио-де-Жанейро.
«Я был очарован видом. Я не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели. Это было очень красиво», — сказал Брутто.