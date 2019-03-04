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Над итальянским городком зафиксировали свечение в образе Иисуса Христа 

Рамблер 6 минут назад
Фото: страница Città di Agropoli в Facebook
Житель итальянского города Агрополи Альфредо Ло Брутто сфотографировал в небе необычное свечение, напоминающее фигуру Иисуса Христа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Альфредо Ло Брутто опубликовал фотографии загадочного свечения в Facebook. По его словам, это зрелище открылось ему в небе над закатным морем, когда он находился у себя дома в Агрополи.
На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на статую Христа в Рио-де-Жанейро.
«Я был очарован видом. Я не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели. Это было очень красиво», — сказал Брутто.
В мире , Иисус Христос , Lenta.ru , Агрополи
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