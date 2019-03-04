Над итальянским городком зафиксировали свечение в образе Иисуса Христа

Альфредо Ло Брутто опубликовал фотографии загадочного свечения в Facebook. По его словам, это зрелище открылось ему в небе над закатным морем, когда он находился у себя дома в Агрополи.

На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на статую Христа в Рио-де-Жанейро.