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Ющенко собрал крупнейшую коллекцию рушников 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал обладателем самой большой коллекции украинских рушников. Об этом сказано в сообщении Национального реестра рекордов в понедельник.
"Виктор Ющенко теперь официально владелец самой большой в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального реестра рекордов насчитали 5370 аутентичных вышитых и тканых рушников, которые являются оберегом культурной памяти украинцев", — сказано в сообщении организации в Facebook.
Экс-президент Украины известен своим пристрастием к антикварным предметам, связанным с историей Украины, в его коллекциях содержится немало уникальных артефактов. Издание "Комсомольская правда на Украине" сообщало, что бывший глава государства приобрел на одном из столичных рынков в сентябре 2016 года рушник за $500. По данным коллекционеров, Ющенко время от времени приобретает раритетные ступки, корыта, керамику, рушники, а также черепки времен трипольской культуры.
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В мире , Украина , Виктор Ющенко
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