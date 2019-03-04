Полицейские обнаружили прослушку на крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, заявил в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков.
По данным пресс-службы МВД, в полицию поступило сообщение о неизвестной коробке, находящейся на крыше здания по улице Белорусской, где расположен офис кандидата в президенты. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского и рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные устанавливали неизвестное оборудование.
"Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.
В пресс-службе сообщили, что взрывотехники проверили коробки, они не представляют опасности. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают оборудование.
"Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины", — добавили в полиции.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. В пятницу мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко, решение должна принять Центральная избирательная комиссия. Также в пользу Гриценко решил снять свою кандидатуру предприниматель и журналист, выдвиженец партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.