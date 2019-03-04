На крыше киевского офиса Зеленского нашли прослушку

По данным пресс-службы МВД, в полицию поступило сообщение о неизвестной коробке, находящейся на крыше здания по улице Белорусской, где расположен офис кандидата в президенты. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского и рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные устанавливали неизвестное оборудование.

"Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

В пресс-службе сообщили, что взрывотехники проверили коробки, они не представляют опасности. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают оборудование.

"Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины", — добавили в полиции.