Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей, добавив в черный список семь представителей правительства страны. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.
"С учетом серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе, семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры", — отмечается в документе