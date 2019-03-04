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ЕС расширил санкции против Сирии 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей, добавив в черный список семь представителей правительства страны. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.
"С учетом серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе, семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры", — отмечается в документе
ТАСС: последние новости
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В мире , Конфликты , Политика , США , ЕС , Сирия
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