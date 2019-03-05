Названа причина суицида вокалиста The Prodigy

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Появились подробности самоубийства вокалиста The Prodigy 

Lenta.ru + ещё 90 1 час назад
Вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой, японкой Майуми Кай, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Об этом сообщает The Sun.
За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом в Данмоу, графство Эссекс, Великобритания. Отмечается, что музыкант был вынужден продать недвижимость.
Умер вокалист The Prodigy
Кай в момент смерти Флинта находилась в Японии. По словам источников газеты, после разрыва с супругой вокалист The Prodigy впал в депрессию.
Пара поженилась в 2006 году.
Тело Флинта, которому было 49 лет, нашли утром 4 марта в его доме. Лиам Хоулетт из The Prodigy заявил, что музыкант покончил жизнь самоубийством.
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