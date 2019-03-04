В УПЦ заявили о захвате радикалами ещё одного храма на Украине

В Тернопольской области радикалы из экстремистского движения «Правый сектор»* и сторонники новой церкви Украины избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

«В селе Гнездичное Тернопольской области 3 марта 2019 сторонники «ПЦУ», вопреки всем договоренностям, с помощью радикалов националистической организации «Правого сектора» завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ», — отметили в УПЦ.

Уточняется, что вход в храм блокировали 15-20 радикалов.

В феврале протоиерей Олег Точинский заявил, что сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее в УПЦ сообщили, что представители новой церкви захватили Свято-Георгиевский храм в Кульчине Волынской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).