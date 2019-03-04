В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшей ополченки

Бывшая командир танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики Светлана Дрюк не перешла на сторону украинских силовиков, а была похищена Службой безопасности Украины , заявили в понедельник в управлении Народной милиции ДНР.

Ранее украинские СМИ сообщили, что командир танкового экипажа ДНР с позывным "Ветерок" Дрюк перешла на сторону украинских силовиков. В Службе безопасности Украины эту информацию подтвердили. По данным ведомства, это произошло в результате длительной операции контрразведки СБУ.

"Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что Дрюк с 2014 года принимала активное участие "в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части". Она также награждена медалью "За воинскую доблесть". По данным Народной милиции, после увольнения женщина выехала с детьми в Молдавию проведать родственников.