В ДНР отказались считать «ополченочку» Светлану Дрюк предателем

В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР опровергли сообщения украинских СМИ о переходе на сторону ВСУ командира женского танкового экипажа Светланы Дрюк. В Новороссии она была известна как боевой офицер с позывным Ветерок и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка.

«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья», — заявил РИА Новости представитель Народной милиции.

«Со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», — добавил источник.

Накануне украинское телевидение сообщило, что Светлана оказалась по ту сторону фронта с помощью украинских контрразведчиков еще осенью 2018 года и скрывалась до 3 марта, пока двое ее детей не были вывезены на подконтрольную Киеву территорию. С ее помощью украинским диверсантам удалось уничтожить сразу восемь танков Т-72 сил самообороны ЛНР.

Сама Дрюк поведала украинскому телевидению, что Россия готовит вторжение на Украину силами ста тысяч солдат, которые якобы уже поименно подобраны для этой операции и готовы пересечь границу в течение четырех часов после получения приказа.