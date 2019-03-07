Сеул пытается спасти «корейскую оттепель»

Хотя все пошло совсем не так, как ожидали в Сеуле, но правительство РК немедленно бросилось спасать ситуацию. Немного "отойдя" от шока "Ханойского провала" в правительстве РК заявили, что все равно будут пытаться найти способы возобновить работу межкорейского технопарка в Кэсоне и туристического проекта в северокорейских горах Кымган. Эти два направления являются главными кандидатами на начало работы в случае смягчения санкций. "Мы ищем пути возобновления работы как проекта в Кэсоне, так и в горах Кымган. Мы считаем, что сотрудничество с КНДР по этим направлениям будет способствовать укреплению мира на Корейского полуострове и, в конечном итоге, денуклеаризации Северной Кореи", — заявил пятого марта на условии анонимности чиновник министерства объединения РК.

В Сеуле понимают, что они не могут игнорировать мнение главного союзника — США, которые подчеркнули, что все санкции против КНДР остаются в силе, и, следовательно, Республика Корея реально не сможет возобновить проекты, даже если они не нарушают санкции ООН , но не нравятся Вашингтону.

Поэтому одновременно Южная Корея стала предпринимать активные усилия, чтобы возобновить диалог между США и КНДР, а заодно попытаться убедить Вашингтон смягчить позицию. Главный переговорщик Сеула по ядерной проблематике Ли До Хун сейчас находится в США, где обсуждает северокорейскую проблему со своим американским коллегой Стивеном Бигеном и другими чиновниками администрации США

Ожидается, что как это было и накануне саммита в Сингапуре, активную роль будет играть и лично президент РК Мун Чжэ Ин. Он постарается вновь обеспечить встречу Трампа и Кима, тем более что президент США попросил Муна вновь выступить посредником при общении с Пхеньяном.

Согласно источникам в администрации президента РК, сейчас рассматривается вопрос о поездке Мун Чжэ Ина в США для встречи с Трампом. Параллельно в Пхеньян в ближайшее время будет направлен директор Национальной разведывательной службы (НРС) РК Со Хун, который будет договариваться о встрече Муна уже и с Ким Чен Ыном. Ранее глава НРС признал, что сейчас пока еще рано говорить о возможности приезда Кима в Сеул, но, похоже, очередной межкорейский саммит все же может пройти в ближайшее время. Так произошло в конце мая 2018 года, когда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на северокорейской стороне Пханмунчжома. Этот вариант не требует длительной организационной подготовки, как в случае визита в Пхеньян или приезда Кима в Южную Корею, а потому вполне может быть задействован Муном, чтобы пообщаться с Кимом, а затем с Трампом. Цель остается, как и перед Сингапуром, вновь помочь Трампу и Киму вернуться за стол диалога. Тем более что, несмотря на неудачу в Ханое, оба лидера в целом расстались "по-хорошему" и подчеркнули готовность продолжить общение.

Другая идея, которую сейчас активно продвигает Сеул, — организация и проведение полуофициальных трехсторонних переговоров в формате РК-США-КНДР, чтобы попытаться найти точки для соприкосновения и возможного компромисса между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

В Южной Корее понимают, что после Ханоя "маятник" ситуации на Корейском полуострове качнулся в сторону "заморозки" или, по крайней мере, стагнации диалога, а потому пытаются переломить ситуацию, придав новый импульс сближению США и КНДР.