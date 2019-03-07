Сеул пытается спасти «корейскую оттепель» 

Правительство Республики Корея и в особенности президент РК Мун Чжэ Ин стали, пожалуй, одной из наиболее пострадавших от неудачи саммита в Ханое сторон. Сеул не скрывал своих надежд на успех встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа и делал все возможное, чтобы саммит в Ханое принес результаты. Южная Корея надеялась, что договоренности между США и КНДР позволят поставить вопрос об ослаблении антисеверокорейских санкций и дадут возможность возобновить серьезное экономическое сотрудничество с Пхеньяном.
Хотя все пошло совсем не так, как ожидали в Сеуле, но правительство РК немедленно бросилось спасать ситуацию. Немного "отойдя" от шока "Ханойского провала" в правительстве РК заявили, что все равно будут пытаться найти способы возобновить работу межкорейского технопарка в Кэсоне и туристического проекта в северокорейских горах Кымган. Эти два направления являются главными кандидатами на начало работы в случае смягчения санкций. "Мы ищем пути возобновления работы как проекта в Кэсоне, так и в горах Кымган. Мы считаем, что сотрудничество с КНДР по этим направлениям будет способствовать укреплению мира на Корейского полуострове и, в конечном итоге, денуклеаризации Северной Кореи", — заявил пятого марта на условии анонимности чиновник министерства объединения РК.
В Сеуле понимают, что они не могут игнорировать мнение главного союзника — США, которые подчеркнули, что все санкции против КНДР остаются в силе, и, следовательно, Республика Корея реально не сможет возобновить проекты, даже если они не нарушают санкции ООН, но не нравятся Вашингтону.
Поэтому одновременно Южная Корея стала предпринимать активные усилия, чтобы возобновить диалог между США и КНДР, а заодно попытаться убедить Вашингтон смягчить позицию. Главный переговорщик Сеула по ядерной проблематике Ли До Хун сейчас находится в США, где обсуждает северокорейскую проблему со своим американским коллегой Стивеном Бигеном и другими чиновниками администрации США.
Ожидается, что как это было и накануне саммита в Сингапуре, активную роль будет играть и лично президент РК Мун Чжэ Ин. Он постарается вновь обеспечить встречу Трампа и Кима, тем более что президент США попросил Муна вновь выступить посредником при общении с Пхеньяном.
Согласно источникам в администрации президента РК, сейчас рассматривается вопрос о поездке Мун Чжэ Ина в США для встречи с Трампом. Параллельно в Пхеньян в ближайшее время будет направлен директор Национальной разведывательной службы (НРС) РК Со Хун, который будет договариваться о встрече Муна уже и с Ким Чен Ыном. Ранее глава НРС признал, что сейчас пока еще рано говорить о возможности приезда Кима в Сеул, но, похоже, очередной межкорейский саммит все же может пройти в ближайшее время. Так произошло в конце мая 2018 года, когда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на северокорейской стороне Пханмунчжома. Этот вариант не требует длительной организационной подготовки, как в случае визита в Пхеньян или приезда Кима в Южную Корею, а потому вполне может быть задействован Муном, чтобы пообщаться с Кимом, а затем с Трампом. Цель остается, как и перед Сингапуром, вновь помочь Трампу и Киму вернуться за стол диалога. Тем более что, несмотря на неудачу в Ханое, оба лидера в целом расстались "по-хорошему" и подчеркнули готовность продолжить общение.
Другая идея, которую сейчас активно продвигает Сеул, — организация и проведение полуофициальных трехсторонних переговоров в формате РК-США-КНДР, чтобы попытаться найти точки для соприкосновения и возможного компромисса между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
В Южной Корее понимают, что после Ханоя "маятник" ситуации на Корейском полуострове качнулся в сторону "заморозки" или, по крайней мере, стагнации диалога, а потому пытаются переломить ситуацию, придав новый импульс сближению США и КНДР.
В этом плане Сеулу приходится торопиться, так как не исключено, что как в Вашингтоне, так и в Пхеньяне "ястребы" опять могут взять верх. Типичный представитель "партии жесткого давления" на КНДР советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже публично предупредил, что если Северная Корея не пойдет по пути ядерного разоружения, то ее ждут новые санкции. Болтон прекрасно знает, что Пхеньян вполне может жестко отреагировать в ответ, а потому, возможно, намеренно провоцирует КНДР. Отметим, что некоторые эксперты считают, что именно Болтон во многом не дал лидерам США и КНДР договориться в Ханое. Кроме того, разведка США и РК получила сведения, что Северная Корея начала восстановление ракетного полигона в Тончханни, что, как заметил Дональд Трамп, "вызывает у него разочарование, если все это правда". В общем, если упустить время, то ситуация на Корейском полуострове вполне может вернуться к логике противостояния. Это хорошо понимают в Сеуле, а потому активизировались, чтобы спасти "корейскую оттепель".