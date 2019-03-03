Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман призвал украинцев смириться с ценами на газ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press
Украинские власти не могут самовольно принимать самостоятельные решения о снижении цены на газ для населения, поскольку связаны обязательствами перед международными партнёрами, заявил глава правительства Незалежной Владимир Гройсман.
Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ 
«Я считаю, что без согласования с международными партнерами — Международным валютным фондом, Евросоюзом и Всемирным банком — это сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от её обязательств», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Прямой».
Председатель кабмина отметил, что после снижения цен на газ в стране наступит экономический кризис.
Ранее Гройсман заявил, что Украина может добывать больше собственного газа и использовать его эффективнее. Об этом он сообщил в докладе о стратегии правительства в области энергоэффективности, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Интернет смеётся над бутылкой Порошенко Лучшие билеты на Евровидение могли разойтись «по блату» Умер актёр из фильма «Возвращение Мухтара»
Комментарии31
В мире , Украина
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»
Образование Общество
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение