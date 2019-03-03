Гройсман призвал украинцев смириться с ценами на газ

Украинские власти не могут самовольно принимать самостоятельные решения о снижении цены на газ для населения, поскольку связаны обязательствами перед международными партнёрами, заявил глава правительства Незалежной Владимир Гройсман.

«Я считаю, что без согласования с международными партнерами — Международным валютным фондом, Евросоюзом и Всемирным банком — это сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от её обязательств», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Прямой».

Председатель кабмина отметил, что после снижения цен на газ в стране наступит экономический кризис.

Ранее Гройсман заявил, что Украина может добывать больше собственного газа и использовать его эффективнее. Об этом он сообщил в докладе о стратегии правительства в области энергоэффективности, писал News.ru.