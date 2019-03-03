Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.

Корпорация обещает вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения.

"Корпорация распорядилась… приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа— и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", — сказано в сообщении.

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение" на вторичном рынке.

"Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля", — цитирует его "Кан".

В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.