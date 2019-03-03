Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
На Украине допустили пересмотр решения по «Евровидению»
Корпорация обещает вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения.
"Корпорация распорядилась… приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа— и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", — сказано в сообщении.
Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение" на вторичном рынке.
"Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля", — цитирует его "Кан".
В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии69
В мире , Видео
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»
Образование Общество
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение