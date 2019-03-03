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Украинские военные перебросили «Стрелы» 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Подразделения украинских силовиков активизировало подавление сигнала и создание помех в работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил представитель Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По его данным, к Мариуполю переброшены три зенитных ракетных комплекса "Стрела-10" и средства радиоэлектронной борьбы. Активность украинских военных отмечена и в районе Артемовска. Там развернуты две станции постановок помех.
Ранее разведка ДНР уже сообщала о фактах применения средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами миссии ОБСЕ в Донбассе. Также есть данные о минировании украинскими военными детских садов и школ.
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В мире , Армия , Оружие , Украина , ОБСЕ
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