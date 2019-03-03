Украинские военные перебросили «Стрелы»

Подразделения украинских силовиков активизировало подавление сигнала и создание помех в работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил представитель Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его данным, к Мариуполю переброшены три зенитных ракетных комплекса "Стрела-10" и средства радиоэлектронной борьбы. Активность украинских военных отмечена и в районе Артемовска. Там развернуты две станции постановок помех.

Ранее разведка ДНР уже сообщала о фактах применения средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами миссии ОБСЕ в Донбассе. Также есть данные о минировании украинскими военными детских садов и школ.