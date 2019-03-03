Болтон: Трамп предложил КНДР лучшую сделку

Болтон отказался сообщить, будет ли третий саммит США-КНДР. Он заявил, что «пока ничего не запланировано», сообщает РИА Новости

Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что слова министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не соответствуют действительности. Пхеньян не предлагал частичную отмену санкций, уверен он.