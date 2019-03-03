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Болтон: Трамп предложил КНДР лучшую сделку 

News.ru 1 час назад
Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну наилучшую из возможных сделок по ядерной проблеме, сообщил советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что отсутствие договорённости лучше, чем плохое соглашение.
Болтон отказался сообщить, будет ли третий саммит США-КНДР. Он заявил, что «пока ничего не запланировано», сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что слова министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не соответствуют действительности. Пхеньян не предлагал частичную отмену санкций, уверен он.
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В мире , США , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп , РИА Новости , КНДР , Ханой
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