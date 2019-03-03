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Интернет смеётся над бутылкой Порошенко 

News.ru 7 часов назад
Крупную бутылку с водой заметили около президента Украины Петра Порошенко. Фото сделали во время заседания Совета регионального развития Одесской области.
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Пользователи Сети сразу начали обсуждать увиденный снимок, сопровождая сообщения шутками и подозрениями в обильных возлияниях главы государства, пишет «Русская весна».
Русская весна
«А может не воды?», — предположил юзер под именем Сергей Сретенский во «ВКонтакте», что в сосуде более крепкий напиток.
Ранее News.ru сообщал, что президента Украины «задолбали» коррупционеры. Причастных к возможным хищениям в армии он назвал «коршунами».
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко
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