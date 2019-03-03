Интернет смеётся над бутылкой Порошенко

Крупную бутылку с водой заметили около президента Украины Петра Порошенко . Фото сделали во время заседания Совета регионального развития Одесской области.

Пользователи Сети сразу начали обсуждать увиденный снимок, сопровождая сообщения шутками и подозрениями в обильных возлияниях главы государства, пишет «Русская весна».

Русская весна

«А может не воды?», — предположил юзер под именем Сергей Сретенский во «ВКонтакте», что в сосуде более крепкий напиток.

Ранее News.ru сообщал, что президента Украины «задолбали» коррупционеры. Причастных к возможным хищениям в армии он назвал «коршунами».