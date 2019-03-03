Китайским коммунистам запретили поклоняться духам и призракам

Руководство компартии Китая (КПК) предупредило членов партии о необходимости следовать учению Маркса-Ленина, а также исключить поклонение "духам и призракам" наряду со всевозможными мистическим практиками. Такое указание было озвучено ЦК КПК в конце февраля, передает Reuters

Хотя Китай гарантирует свободу вероисповедания для последователей главных мировых религий, от членов партии требуется "отказаться от предрассудков". Между тем за последние годы в КНР произошел ряд скандалов, связанных с поклонением духам.

Так, в декабре 2018 года члены партийной ячейки в деревне Фаншань провинции Хэцзэ выкопали и увезли стебель сорго высотой 5,7 метра, перед которым местные жители курили благовония и сжигали специальные "жертвенные деньги". Обожествление гигантского сорго связано с древним поверьем о чудесной силе растений необычайно больших размеров.

Осенью 2017 года множество "паломников" совершали путешествия к грибу высотой 83,5 сантиметра в провинции Юньнань, чтобы попросить у него удачи.

Еще в 2015 году в провинции Шаньси началась кампания по борьбе с колдунами и мастерами фэншуй — даосского варианта освоения пространства через поиск потоков благоприятной энергии ци.

Одним из обвинений в адрес экс-министра общественной безопасности Чжоу Юнкана, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению, было то, что он передал некие государственные секреты предсказателю и целителю Цао Юнчжэну, известному как "Синьцзянский мудрец".