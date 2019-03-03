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Острый соус спас жизнь потерявшемуся в снегу мужчине 

News.ru 1 час назад
Фото: Jeff Halstead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
36-летний житель штата Орегон Джереми Тейлор оказался в снежном плену вместе со своей собакой. Его машина застряла в лесу.
Мужчина и животное находились в ловушке в течение пяти дней. Изредка Тейлор заводил двигатель, чтобы согреться.
Спасатели, которые вытащили машину из леса, сообщили, что американец и его собака не пострадали, но были очень голодны. Дело в том, что за пять дней пленники съели только три пакетика острого соуса из ресторана Taco Bell.
Мужчина является заядлым любителем активного отдыха. Он остановился в лесу по дороге из Портленда в Санривер, чтобы переночевать, однако утром не смог выйти из машины — двери завалило снегом, сообщает FOX 29.
Ранее News.ru писал, что козырёк, расположенный над входом в ресторан, обрушился под тяжестью снега в Новосибирске. Инцидент произошёл на улице Пермитина.
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