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Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
От украинских солдат скрывают тот факт, что они ежедневно находятся под воздействием высокого уровня радиации. Дозиметры в армии строго запрещены.
Президент Украины Петр Порошенко задействовал в карательной операции на Донбассе бронетехнику из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает канал "ТРК Аверс" со ссылкой на экс-боевика "АТО", участника боев под Иловайском Виктора Кривцуна.
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По его словам, солдатам специально не выдали датчики, чтобы скрыть от них то, что они находятся в смертельной опасности.
"Все знают про Иловайский котел, и когда уже техника вся была сожжена, я общался со своим побратимом, и он заметил, что ни в одном танке, ни в одном БТРе, ни в одном БМП не было ни одного дозиметра", — отметил Кривцун.
При этом он обратил внимание на то, что в интернете есть ролик, на котором волонтеры измеряют дозиметром уровень радиации около сожженной техники, и показатели зашкаливают.
Подтверждает словам экс-боевика и тот факт, что могильник законсервированной техники задействованной в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле теперь опустел.
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В мире , Армия , Украина , Чернобыль
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