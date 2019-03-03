Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля

От украинских солдат скрывают тот факт, что они ежедневно находятся под воздействием высокого уровня радиации. Дозиметры в армии строго запрещены.

Президент Украины Петр Порошенко задействовал в карательной операции на Донбассе бронетехнику из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает канал "ТРК Аверс" со ссылкой на экс-боевика "АТО", участника боев под Иловайском Виктора Кривцуна.

По его словам, солдатам специально не выдали датчики, чтобы скрыть от них то, что они находятся в смертельной опасности.

"Все знают про Иловайский котел, и когда уже техника вся была сожжена, я общался со своим побратимом, и он заметил, что ни в одном танке, ни в одном БТРе, ни в одном БМП не было ни одного дозиметра", — отметил Кривцун.

При этом он обратил внимание на то, что в интернете есть ролик, на котором волонтеры измеряют дозиметром уровень радиации около сожженной техники, и показатели зашкаливают.

Подтверждает словам экс-боевика и тот факт, что могильник законсервированной техники задействованной в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле теперь опустел.