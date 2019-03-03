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Умер известный украинский актер Сергей Романюк 

Р-Спорт + ещё 8 1 час назад
Фото: Star Media (2009)
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
"Грустим", — отмечается на странице театра с траурной фотографией артиста, там также опубликованы стихи в память Романюка.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что Романюк был великим актером.
"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому… Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека", — написал Марцинкив в соцсети Facebook.
Сергею Романюку было 65 лет, он многие годы работал в театре, снимался во многих фильмах, таких как "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя-2", "Мамай", "Возвращение Мухтара-2".
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В мире , Другое , Происшествия , СНГ , Украина
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