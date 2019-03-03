Умер известный украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.

"Грустим", — отмечается на странице театра с траурной фотографией артиста, там также опубликованы стихи в память Романюка.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что Романюк был великим актером.

"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому… Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека", — написал Марцинкив в соцсети Facebook.

Сергею Романюку было 65 лет, он многие годы работал в театре, снимался во многих фильмах, таких как "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя-2", "Мамай", "Возвращение Мухтара-2".