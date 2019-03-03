Ляшко спел в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни в эфире ток-шоу "Противостояние", сообщает телеканал NewsOne.

Как отмечается, во время передачи он высказался о скандале с "Евровидением", заявив, что главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию "надо гнать".

"Украина — уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты", — отметил Ляшко.

После этого Ляшко предложили самому поехать на "Евровидение", и он согласился сделать это после президентских выборов. Затем он под аплодисменты исполнил две песни.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка даже за $100 тысяч отказалась спасать Украину.