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Ляшко спел в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение» 

Газета.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни в эфире ток-шоу "Противостояние", сообщает телеканал NewsOne.
Как отмечается, во время передачи он высказался о скандале с "Евровидением", заявив, что главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию "надо гнать".
"Украина — уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты", — отметил Ляшко.
После этого Ляшко предложили самому поехать на "Евровидение", и он согласился сделать это после президентских выборов. Затем он под аплодисменты исполнил две песни.
Ранее сообщалось, что Верка Сердючка даже за $100 тысяч отказалась спасать Украину.
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