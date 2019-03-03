SANA сообщило об атаке боевиков на армию Сирии в провинции Хама

Сирийская армия отбила массированную атаку боевиков на её позиции на севере провинции Хама, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что атака с использованием различных видов вооружений произошла в ночь на воскресенье, 3 марта.

По данным агентства, в результате несколько сирийских военнослужащих погибли и ещё несколько получили ранения.

Генштаб ВС Сирии пообещал противостоять попыткам боевиков проникнуть на позиции армии.

В конце февраля более 20 человек стали жертвами теракта, организованного боевиками «Исламского государства»* в Хаме.