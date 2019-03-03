Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SANA сообщило об атаке боевиков на армию Сирии в провинции Хама 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия отбила массированную атаку боевиков на её позиции на севере провинции Хама, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.
Сообщается, что атака с использованием различных видов вооружений произошла в ночь на воскресенье, 3 марта.
По данным агентства, в результате несколько сирийских военнослужащих погибли и ещё несколько получили ранения.
Генштаб ВС Сирии пообещал противостоять попыткам боевиков проникнуть на позиции армии.
В конце февраля более 20 человек стали жертвами теракта, организованного боевиками «Исламского государства»* в Хаме.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Почему Украина стала мировым лидером по числу случаев заболевания корью В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине ЦИК Украины закажет почти в два раза больше бюллетеней, чем избирателей
В мире , Ближний Восток , Генштаб , Исламское государство , ИА SANA
Читайте также
Видео
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Развода не будет? Избитая жена простила Башарова
Шоу-бизнес Статьи
Отец Децла жестко ответил вдове сына
Шоу-бизнес
Дымоход раздавил иномарку мужа российского судьи
Происшествия
Россия помешает США в Венесуэле
Политика Латинская Америка
Москва ответила на обвинения по Крымскому мосту
Политика Статьи
Чичерина предложила Цукербергу «убиться башкой об стену»
Шоу-бизнес
Отец жестоко убившего свою семью в Москве сделал заявление
Происшествия
В Москве сносят «Олимпийский»
Новости Москвы
Рынска выступила с разоблачением экс-жены Малашенко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение