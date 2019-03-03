Сирийская армия отбила массированную атаку боевиков на её позиции на севере провинции Хама, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.
Сообщается, что атака с использованием различных видов вооружений произошла в ночь на воскресенье, 3 марта.
По данным агентства, в результате несколько сирийских военнослужащих погибли и ещё несколько получили ранения.
Генштаб ВС Сирии пообещал противостоять попыткам боевиков проникнуть на позиции армии.
В конце февраля более 20 человек стали жертвами теракта, организованного боевиками «Исламского государства»* в Хаме.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.