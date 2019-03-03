«Я боюсь»: что сын жертвы «Новичка» хочет от Путина

Сын отравившейся «Новичком» британки Дон Стерджесс обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину . 20-летний молодой человек заявил, что власти Великобритании предали его семью и перестали заниматься расследованием ее смерти. Он попросил Путина дать британским офицерам возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери. В Кремле неоднократно заявляли, что Лондон отказывается от помощи Москвы в расследовании отравлений, поэтому ни о каком допросе речь не идет.

20-летний Эван Хоуп — сын погибшей от воздействия «Новичка» британки — написал письмо президенту России Путину. Об этом сообщает газета Sunday Mirror.

«Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживать справедливости», — цитирует его издание.

Отметим, что в Кремле неоднократно сообщали о готовности содействовать в расследовании ряда отравлений на территории Великобритании. Тем не менее Лондон не направлял Москве запрос об оказании правовой помощи. Соответственно о допросе подозреваемых речи идти пока не может.

Хоуп отметил, что чувствует себя преданным британскими властями после смерти его матери — 44-летней Дон Стерджесс.

«Я боюсь, что мы никогда не добьемся правосудия для мамы, и я чувствую себя преданным и брошенным правительством», — пояснил молодой человек.

Он также посочувствовал судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые также были отравлены нервно-паралитическим веществом.

«Я знаю, что они (власти Великобритании, — «Газета.Ru») поддержали Скрипалей, и я рад этому, поскольку жалею о том, через что они прошли. Но у моей семьи не было поддержки, а мы те, кто потерял мать. Она стала невинной жертвой, но мы ничего не услышали ни от Терезы Мэй, ни от правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ничего. Мы просто узнаем обо всем из новостей так же, как и все остальные», — добавил Эван Хоуп.

По его словам, Путин является единственным человеком, способным обеспечить справедливость в истории с гибелью его матери.

«Мне нужна его помощь, чтобы поступить справедливо в отношении моей мамы. Я рассчитываю на него», — заявил британец.

Летом 2018 года Эван Хоуп также просил помощи у президента США Дональда Трампа . Он призвал его обсудить тему смерти Дон Стерджесс на саммите с Путиным в Хельсинки.

«Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом», — сказал Хоуп.

Напомним, что 30 июня 2018 года в британском городе Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Это произошло после отравления нервно-паралитическим агентом. Позже выяснилось, что незадолго до инцидента Роули нашел на улице флакон парфюма, запечатанный в дорогую упаковку. Мужчина решил подарить его своей спутнице Стерджесс. Он не знал, что содержимое флакона является отравляющим веществом.

«Парфюм выглядел дорого, но, к сожалению, оказался плохой находкой. Теперь страшно подумать, что какая-либо вещь может быть замаскирована таким образом и оставлена в общественном месте», — сообщил в июле 2018 года Роули в интервью телеканалу ITV.

Он не сразу подарил духи своей спутнице — они пролежали у него дома несколько дней. За это время британец успел случайно пролить на себя каплю нервно-паралитического агента. «Это была маслянистая субстанция, которая по запаху не была похожа на духи. Она показалась мне жирной, поэтому я сразу смыл ее. Все произошло так быстро», — пояснил он.

После того, как Дон Стерджесс получила «парфюм» и распылила его на запястье, она почувствовала недомогание.

«Дон сообщила, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что нехорошо себя чувствует и ей нужно полежать в ванне, что тогда мне показалось немного странным», — рассказывал Роули.

После этого, продолжил британец, он зашел в ванную и увидел там Стерджесс в очень плохом состоянии.

Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. По словам ее матери, Стерджесс не справился с отравлением, поскольку ее организм был ослаблен из-за алкогольной и наркотической зависимости. Роули же несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан.

13 июля, спустя две недели после инцидента в Эймсбери, британские полицейские обнаружили тот самый флакон «духов», из-за которого отравились британцы. Анализ его содержимого в лаборатории Портон-Даун подтвердил, что внутри емкости находилось то же вещество, которым были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипаль. 4 марта 2018 года они были найдены в бессознательном состоянии у торгового центра в городе Солсбери, который расположен в 10 км от Эймсбери. Скрипали пришли в себя только спустя два месяца.

При этом экс-полковник ГРУ, по данным СМИ, до сих прибывает в плохом состоянии. Он и его дочь не выходят на связь с родственниками и посольством России с июля 2018 года.