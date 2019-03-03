Тайный завод: почему Трамп не договорился с Кимом

Отказ КНДР закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором ведутся работы по обогащению урана, стал причиной досрочного завершения саммита США — КНДР, сообщили западные СМИ. На пресс-конференции по результатам саммита глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что КНДР хотела добиться отмены всех санкций в обмен на уничтожение ядерного объекта в Йонбене, но США такой ход событий не устроил.

Главным камнем преткновения для достижения предварительных договоренностей по ряду принципиальных вопросов между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на двустороннем саммите во Вьетнаме стало требование американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Об этом сообщило британское издание Sunday Times со ссылкой на экс-сотрудника северокорейского посольства в Лондоне Тхэ Ен Хо. По словам экс-дипломата, получившего пару лет назад убежище в Сеуле , Вашингтон и Пхеньян не подписали итоговую декларацию из-за «секретного предприятия по обогащению урана».

По данным издания, речь идет об объекте, который якобы расположен в нескольких километрах от Пхеньяна. В ходе двусторонних переговоров представители США сообщили, что они в курсе этого завода, и потребовали его закрыть. Однако, согласно информации издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от этого, поэтому переговоры приостановили.

На пресс-конференции по результатам саммита глава Белого дома заявил, что КНДР хотела добиться отмены всех рестрикций в обмен на уничтожение ядерного объекта в Йонбене, но США такой ход событий не устроил.

Встреча прошла в минувший четверг, 28 февраля. Перед мероприятием участники указывали на то, что сама встреча уже является признаком улучшений двусторонних отношений, передает НСН.

«Я полагаю, что произойдет следующее: мы достигнем соглашения, которое будет очень хорошим и для председателя Ким [Чем Ына] и его страны, и для нас. Я думаю, что в конечном итоге произойдет именно это. Поэтому мы и встречаемся. Это не значит, что это произойдет за день или два», — указывал Трамп.

Ему вторил и Ким Чен Ын, говоря о том, что рассчитывает на то, что диалог с президентом США будет «замечательным».

«Заверю вас, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь хороших результатов. По крайней мере сегодня», — подчеркивал северокорейский лидер.

Вскоре — после встречи — пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что стороны не достигли соглашения по итогам саммита, но провели «хорошую и конструктивную» встречу.

«Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации», — сказала Сандерс.

Глава Белого дома сообщил, что Ким Чен Ын потребовал снятия санкций, однако, американский лидер отказался. При этом, Трамп уверен, что останется другом Ким Чен Ыну.

По словам Трампа, то, что КНДР была готова предложить в обмен на отмену санкций, не устраивало США.

Глава Белого дома подчеркнул, что Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.

Президент США рассказал, что лидер Северной Кореи предложил демонтаж ядерного объекта в Йонбене в обмен на снятие всех санкций.

«Мне казалось, что этот конкретный объект очень большой, но его не было достаточно…», — заметил Трамп, заметив, что Вашингтон пока не намерен ужесточать санкции в отношении КНДР.

«Она (атмосфера) была очень дружелюбной … мы пожали руки. Я надеюсь, что это сохранится», — резюмировал американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле проанализируют итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына.

«Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу и проявлений гибкости навстречу друг к другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», — подчеркнул Песков.