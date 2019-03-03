Выборы Порошенко: победа или тюрьма

Украинские националисты потребовали посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, баннер с таким призывом они разместили в центре Киева на майдане Незалежности.

Также они уверены, что подобной же участи заслуживают замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь, которые несколько лет назад носили фамилию Свинарчук, передает РИА «Новости»

Марш националистов из 20 областей Украины прошел в Киеве в честь второй годовщины создания организации Национальный корпус. Участники марша выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева, а на главной площади украинской столицы вывесили огромный баннер с призывом посадить Порошенко и Свинарчуков.

Украинские СМИ пишут, что Игорь Гладковский и его бизнес-партнер Виталий Жуков с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили контрабандой из России или покупали на складах воинских частей на Украине.

Накануне депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия.

По его словам, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по дешевке, когда узнали, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях, передает ФАН.

«Страны-участницы Варшавского договора продавали советское оружие по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — уточнил парламентарий.

В прошлом месяце Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по заявлению бывшего председателя правительства страны, кандидата на пост президента Юлии Тимошенко по факту подкупа избирателей со стороны партии «Блок Петра Порошенко».

«В национальную полицию поступил подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство. Что касается заявления Артура Герасимова, мы тоже его увидели и тоже ждем от него пакет документов», — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

В январе нынешнего года Порошенко отказался отвечать на вопрос о коррупции в ходе своей встречи с общественностью на площади в городе Черкассы. Встреча проходила в рамках так называемого «томос-тура», поэтому рядом с украинским лидером стояли несколько священников, в том числе — глава так называемой новой « православной церкви Украины» Епифаний.

Один из местных жителей — представитель общественной организации — спросил у президента, когда тот займется борьбой с коррупцией. Далее последовала двухминутная перепалка, в ходе которой Порошенко обвинил задавшего по-русски вопрос общественника в незнании украинского языка.

В декабре прошлого Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте , на которых зачитывался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященный результатам выполнения украинскими властями соглашения об ассоциации с Европейским союзом , рассказали украинские дипломаты.

В рамках дебатов обсуждались убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, масштабная коррупция на Украине, а также ситуация с электронными декларациями чиновников.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Вооруженные силы страны сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций.

По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

«Стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы», — рассказал экс-глава ведомства.

Также он отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении, передает НСН.