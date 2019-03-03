Порошенко поздравил Епифания с юбилеем 

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания с днём рождения. Главе УПЦ исполнилось 40 лет.
«Уверен, что Вы, Ваше Блаженство, приложите значительные усилия для утверждения авторитета Украинской церкви в мировом православии и укрепления христианской веры нашего народа», — заявил украинский лидер.
По его мнению, процесс объединения православных общин, который возглавит Епифаний, пройдёт с «братской любовью, миром и согласием».
Также Порошенко отметил роль предстоятеля в создании ПЦУ.