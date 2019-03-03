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Порошенко поздравил Епифания с юбилеем 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Petro Poroshenko/Globallookpress.com
Президент Украины Пётр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания с днём рождения. Главе УПЦ исполнилось 40 лет.
«Уверен, что Вы, Ваше Блаженство, приложите значительные усилия для утверждения авторитета Украинской церкви в мировом православии и укрепления христианской веры нашего народа», — заявил украинский лидер.
По его мнению, процесс объединения православных общин, который возглавит Епифаний, пройдёт с «братской любовью, миром и согласием».
Также Порошенко отметил роль предстоятеля в создании ПЦУ.
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