Порошенко поздравил Епифания с юбилеем

«Уверен, что Вы, Ваше Блаженство, приложите значительные усилия для утверждения авторитета Украинской церкви в мировом православии и укрепления христианской веры нашего народа», — заявил украинский лидер.

По его мнению, процесс объединения православных общин, который возглавит Епифаний, пройдёт с «братской любовью, миром и согласием».

Также Порошенко отметил роль предстоятеля в создании ПЦУ.